Imponente: Matinal Tu Día presentó su set con la pantalla más grande de la televisión chilena

El nuevo matinal Tu Día dio el vamos este miércoles con una presentación de su set ante la prensa, donde lejos lo que más llamó la atención fue su pantalla gigante.

Es que el estudio, donde estarán Mirna Schindler y Ángeles Araya, tendrá un gran LED de 2,5 metros de alto y 15 metros de ancho.

“Pesa en total 2,8 toneladas y la importamos de China. Estuvimos casi una semana instalándola”, contó Andrés Canales, productor general del espacio.

La pantalla adorna así todo el set, que cuenta con tres espacios: uno donde explicarán y desmenuzarán noticias para la audiencia, otro íntimo, donde existe una especie de living, y uno de más abierto, donde está el LED.

Tu Día, la información cercana

En tanto, una de las cosas que más destacaron las conductoras, es que el nuevo programa no será solamente informativo.

“Nosotros apostamos por la actualidad, pero no el ladrillazo, sino que cercana, aterrizar los temas y no nosotros, desde la superioridad, sino que entregar herramientas para que a la gente le pueda ser útil esa información”, indicó Ángeles a ADN.cl

Mientras, Mirna Schindler expresó que “nosotros no somos el reemplazo del Bienvenidos. Somos un nuevo proyecto. Somos distintos. Y aquí no vamos a hacer un bloque de noticias duras. Vamos a transitar entre las noticias duras, las noticas blandas, las tendencias, los temas que hacen noticia que no sólo tienen que ver con la política. Y ese momento de reírnos, seguro que va a estar”.

De esta forma, Tu Día se arma con todo para arribar en el horario de Bienvenidos, que baja oficialmente su cortina este viernes. ¿Qué otras sorpresas prepararán?