Ángeles Araya tiene nuevo amor: revelan el nombre del profesional de la salud que le habría robado el corazón

Está feliz. No sólo porque está a punto de estrenar su nuevo programa en Canal 13, sino también porque el amor golpeó a su puerta. Ángeles Araya vive un gran momento personal.

La periodista, que encabezará el nuevo matinal Tu Día, estaría de lo más emparejada con un misterioso galán que fue revelado en el estelar farandulero Me Late Prime.

Allí, el periodista Sergio Rojas contó quién es el hombre que tendría tan contenta a la figura televisiva. Un romance que ella ha tratado de resguardar lo más posible y del que sólo entregó escuetas declaraciones en el espacio Los 5 Mandamientos.

“Estoy contenta, llevamos un ratito. Estoy en paz. Él me apoya”, comentó muy misteriosa sobre su pareja.

¿Quién le robó el corazón a Ángeles Araya?

Tras estos dichos, Rojas indagó y llegó con la información hasta el programa de TV+. “Sería un cirujano plástico quien ocuparía el corazón de Ángeles Araya”, lanzó.

Luego, indicó que “este hombre es un doctor de la Universidad de Chile”, para posteriormente confirmar su nombre: Alex Eulufí.

Una relación que tendría más que radiantes a ambos, y donde han compartido algunas escapadas playeras. Eso sí, por separado en sus redes sociales.

Así, la flamante animadora de Canal 13 ya no estaría sola. Y estaría disfrutando no sólo de su mejor momento profesional al liderar un nuevo proyecto en la señal, sino también gozando de las bondades de una buena relación. La mejor racha de Ángeles Araya, ¿o no?