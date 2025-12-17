;

La acción judicial de Conaf contra Pangal Andrade y su productora tras un polémico rodaje de programa televisivo en un parque nacional

La autoridad forestal acusó un presunto delito en Hornopirén durante grabaciones de El Clan. El equipo lo niega y la Fiscalía realiza diligencias previas.

Martín Neut

Pangal Andrade y &quot;El Clan&quot;

Pangal Andrade y "El Clan"

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra integrantes de la productora Nómade Media House, responsable del programa El Clan de Canal 13, liderado por Pangal Andrade.

La acusación sería por un presunto uso de fuego al interior del Parque Nacional Hornopirén, en la Región de Los Lagos.

Según The Clinic, el hecho habría ocurrido el 26 de marzo, durante las grabaciones de la primera temporada del espacio televisivo, cuando un cambio repentino en las condiciones climáticas dejó aislado al equipo, obligando a un rescate en helicóptero debido a cuadros de hipotermia.

Revisa también:

ADN

Denuncia de Conaf

Tras ese episodio, Conaf denunció que el grupo habría encendido una fogata, acción prohibida al interior de áreas silvestres protegidas.

Conaf Los Lagos, a través de su unidad jurídica, realizó la denuncia correspondiente bajo el amparo de la Ley 20.653, que prohíbe el uso del fuego dentro de los parques nacionales”, señaló el director regional del organismo, Marco Inarejo, precisando que la acción apunta a cinco personas en el Parque Hornopirén.

Respuesta de la productora

Desde el equipo de El Clan rechazaron la acusación y aseguraron que no se incurrió en ninguna conducta que pusiera en riesgo el entorno natural. Indicaron además que Pangal Andrade conoce la legislación ambiental vigente, por lo que “no se encendió fuego pese al intenso frío”.

Añadieron que no han sido notificados de un proceso penal y que “no están al tanto de la denuncia efectuada por Conaf”.

Según se informó, el Ministerio Público solicitó nuevas diligencias antes de una eventual formalización, prevista preliminarmente para febrero, mientras el caso continúa en etapa investigativa.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad