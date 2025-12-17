La acción judicial de Conaf contra Pangal Andrade y su productora tras un polémico rodaje de programa televisivo en un parque nacional

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra integrantes de la productora Nómade Media House, responsable del programa El Clan de Canal 13, liderado por Pangal Andrade.

La acusación sería por un presunto uso de fuego al interior del Parque Nacional Hornopirén, en la Región de Los Lagos.

Según The Clinic, el hecho habría ocurrido el 26 de marzo, durante las grabaciones de la primera temporada del espacio televisivo, cuando un cambio repentino en las condiciones climáticas dejó aislado al equipo, obligando a un rescate en helicóptero debido a cuadros de hipotermia.

Denuncia de Conaf

Tras ese episodio, Conaf denunció que el grupo habría encendido una fogata, acción prohibida al interior de áreas silvestres protegidas.

“Conaf Los Lagos, a través de su unidad jurídica, realizó la denuncia correspondiente bajo el amparo de la Ley 20.653, que prohíbe el uso del fuego dentro de los parques nacionales”, señaló el director regional del organismo, Marco Inarejo, precisando que la acción apunta a cinco personas en el Parque Hornopirén.

Respuesta de la productora

Desde el equipo de El Clan rechazaron la acusación y aseguraron que no se incurrió en ninguna conducta que pusiera en riesgo el entorno natural. Indicaron además que Pangal Andrade conoce la legislación ambiental vigente, por lo que “no se encendió fuego pese al intenso frío”.

Añadieron que no han sido notificados de un proceso penal y que “no están al tanto de la denuncia efectuada por Conaf”.

Según se informó, el Ministerio Público solicitó nuevas diligencias antes de una eventual formalización, prevista preliminarmente para febrero, mientras el caso continúa en etapa investigativa.