Aprobado proyecto de ley: esta es la nueva regulación de exigencias para ingresar a estudiar pedagogía

Por 124 votos a favor, los diputados ratificaron las enmiendas del Senado, postergando hasta 2030 la exigencia del percentil 60 para evitar un déficit de docentes.

Mario Vergara

Aprobado proyecto de ley: esta es la nueva regulación de exigencias para ingresar a estudiar pedagogía

/ Pablo Ovalle

Un respiro crucial para el sistema educativo y la formación de futuros docentes se concretó esta jornada en el Congreso. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por una contundente mayoría de 124 votos a favor y una abstención las modificaciones del Senado al proyecto que regula los nuevos requisitos de ingreso a las carreras de Pedagogía, quedando la iniciativa lista para ser promulgada por el Ejecutivo como ley de la República.

El objetivo central de la norma es evitar un “shock” en el sistema de admisión. El texto busca prevenir los efectos negativos que habría generado un aumento abrupto de las exigencias a partir de enero de 2026, lo cual, según advierte la misma normativa, podría haber reducido significativamente la cantidad de estudiantes, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los programas y la disponibilidad de futuros profesores en el país.

El nuevo esquema: Gradualidad ante todo

Originalmente, la Cámara buscaba congelar los requisitos, pero finalmente se allanó a la fórmula alternativa aprobada en el Senado con acuerdo del Gobierno. Este nuevo mecanismo posterga hasta el año 2030 la entrada en vigencia del esquema definitivo y más exigente previsto por la Ley 20.129, que obliga a obtener un puntaje equivalente al percentil 60 en la prueba de acceso.

En su lugar, se implementará un régimen transitorio que aumentará la vara de manera progresiva para no cerrar la puerta a miles de vocaciones:

  • 2026: Se exigirá el percentil 33 o superior.
  • 2026 - 2029: El requisito subirá gradualmente hasta alcanzar el percentil 47.

La visión del Ejecutivo

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró el despacho de la iniciativa, reconociendo una realidad compleja: las postulaciones a las carreras de pedagogía han disminuido en el último tiempo.

“Distintos gobiernos han decidido postergar la implementación de los nuevos requisitos de la ley al constatar este problema”, explicó el secretario de Estado. Con la nueva ley, Cataldo aseguró que se evitará el aumento abrupto, permitiendo una transición ordenada. “La meta es alcanzar de manera gradual y sostenible el 60% superior para 2030, que es el estándar fijado por la ley”, sentenció la autoridad

