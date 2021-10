Mea Culpa estrenó nueva intro con calidad cinematográfica y guiño al pasado

Fueron 12 años de espera, cientos de trasnoches de capítulos repetidos y otros tantos que quedaron en la biblioteca de YouTube: la noche de este jueves, TVN volvió a emitir Mea Culpa, el mítico programa de Carlos Pinto que recrea casos policiales y cuenta las historias detrás de cada crimen, desde distintas aristas.

Por supuesto, uno de los elementos más llamativos y esperados por el público fue la nueva intro del programa, que prometía la misma gráfica, el mismo recorrido por la cárcel y, claramente, el excesivo “humo” que envolvía al conductor del espacio.

Tal como lo había adelantado el propio Carlos Pinto, TVN cumplió con las expectativas y presentó una nueva intro de Mea Culpa. El comienzo remite a los inicios del programa, en 1993, con imágenes en blanco y negro, donde se observa al conductor ingresando a una cárcel, acompañado de gendarmes.

Luego, se produce un quiebre y aparece Carlos Pinto a color y en alta definición: más allá de las décadas que han pasado desde el primer capítulo, y que se reflejan en su figura, la expresión y el “humo” no cambiaron.

Con la misma música de fondo y con imágenes en calidad cinematográfica, se ve al creador del programa transitar por los pasillos de la cárcel, con un mayor detalle de los rostros de los internos. Incluso, hay una representación que da cuenta del hacinamiento que se vive en los centros penitenciarios del país.

La escena final muestra a Carlos Pinto frente a frente con un reo, quien está sentado sobre una cama. Esto refleja el nuevo giro que el propio periodista quiso dar al programa, tal como adelantó a Ciudadano ADN.

“Estas historias me han convertido en mejor persona frente a muchas cosas”, señaló Pinto. “Yo no entrevisto a delincuentes, entrevisto a personas. Me preocupa saber qué conduce a una persona primeriza a delinquir”.

Revisa aquí la nueva intro de Mea Culpa: