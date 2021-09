Sí fue al matinal: Tonka Tomicic estuvo este jueves en “Bienvenidos” pese a querella que la involucra

A pesar de los rumores que indicaban que Tonka Tomicic no se presentaría en el matinal Bienvenidos este jueves y mañana, la modelo sí asistió a su trabajo como lo hace habitualmente.

Fue durante la jornada del miércoles cuando se reveló que la madrasta y pareja del papá de la modelo y su hermana Mirela, María Cecilia Rodríguez (74), presentó una querella por estafa contra ellas.

Esta información se dio a conocer a sólo días de que Parived, marido de Tonka Tomicic, fuese involucrado en una investigación por contrabando de joyas.

A pesar de lo anterior, el rostro de Canal 13 apareció en pantalla en el matinal del canal, Bienvenidos y, durante la mañana, no se ha referido al reciente conflicto que involucra a su familia.

En tanto, los rumores de una posible inasistencia se gestaron en el programa Me Late, en donde Daniel Fuenzalida aseguró que la modelo no iría a trabajar los días restantes de la semana. “Me están dando una información acá, extraoficial, me dicen que Tonka mañana y el día viernes no iría a Bienvenidos”, señaló ayer.

Incluso Fuenzalida aseguró que Chantal Aguilera o Natalia López reemplazarían a la animadora Tonka Tomicic en el matinal durante estas emisiones.

A pesar de ello, la modelo de 45 años apareció en pantalla con el cabello atado y una sobria polera color piel y pantalones floreados para abrir el espacio con una nota de contingencia.

Hay que señalar que Antonio Tomicic, papá de Tonka y Mirela, murió el 11 de diciembre de 2019 a los 77 años.