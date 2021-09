¿No va al matinal? Afirman que Tonka Tomicic tomó drástica decisión luego de filtración de querella en su contra

No iría al matinal. Tonka Tomicic se restaría de pantalla luego de la filtración de una querella en su contra, interpuesta por quien fuera la pareja de su fallecido padre y que la acusa de apropiarse indebidamente de parte de su herencia.

El lío judicial que envuelve a la figura de Canal 13, a sólo días de que se viese involucrada por una investigación por contrabando de joyas de su pareja Parived, habría gatillado su salida de Bienvenidos.

Así al menos lo informaron en Me Late, donde Daniel Fuenzalida señaló que “me están dando una información acá, extraoficial, me dicen que Tonka mañana y el día viernes no iría a Bienvenidos”.

Y agregó que “esto es extraoficial, me dicen que Tonka sería reemplazada o por Chantal Aguilera o por Natalia López”.

La querella que complica a Tonka Tomicic

Pero, ¿de qué se trata esta acción legar interpuesta contra el rostro de Canal 13? María Cecilia Rodríguez Pérez, quien fuera la última pareja del fallecido padre de Tomicic, es quien la estaría acusando de estafa.

“Fui engañada por Mirela y Tonka Tomicic Petric las que dolosamente me ocultaron el otorgamiento de la escritura de cesión de derechos del día 31 de marzo de 2020, fingieron tener la calidad de herederas (en una comunidad) que no tenían al momento de otorgarse la escritura de promesa el 21 de Junio de 2020 y la posterior escritura de partición de bienes el 22 de Octubre de 2020, aprovechándose de mi buena fe”, manifestó.

Ante esto, y la ausencia de la conductora que se materializaría este jueves en Bienvenidos, la periodista de TV+ Paula Escobar comentó que “a mí no me parece una buena señal en particular y comunicacionalmente. Me parece que ella mañana debería estar”.

En tanto, Daniel Fuenzalida solidarizó con Tonka Tomicic. “Si uno es empático y se pone en el lugar de ella, ¿tú no crees que dentro de poco tiempo ha sido demasiado? Que de repente te cansas de dar la cara y quizá Tonka dice ‘yo estoy en lo correcto, hice lo correcto y de nuevo salir a dar explicaciones’. Uno si es un poco empático dice que Tonka quizá quiere liberarse ‘si sabes que, yo me voy a tomar un tiempo para esto'”, expresó.