Javiera Acevedo mostró su talento oculto en “Los 5 Mandamientos”

Este lunes se emitió un nuevo episodio de Los 5 Mandamientos, programa de Martín Cárcamo al que asistió Javiera Acevedo y mostró un talento oculto.

La actriz de 36 años llegó al programa de Canal 13 junto al periodista Pablo Zúñiga, quien es su amigo hace más de dos décadas, según contaron en el espacio.

En tanto, Javiera Acevedo no sólo habló sobre cómo han sido sus primeros cuatro meses de maternidad, y todo lo relacionado con su hijo Kai, nacido en mayo de este año, sino que además decidió mostrar su talento oculto.

Es así cómo la comunicadora comenzó a tocar una tonada en un teclado eléctrico instalado en el estudio, lo que la llenó de elogios. “Bonito, bonito, bonito”, dijo Martín Cárcamo después de la demostración artística de Javiera.

Primeros meses de maternidad

Además de repasar anécdotas de su amistad con Pablo Zúñiga, Javiera Acevedo también ahondó en algunos datos sobre su maternidad que había contado anteriormente en redes sociales.

Uno de ellos, es el nombre que eligió para su hijo: Kai. “El papá está muy ligado al mar, y quería ponerle ‘Mar’, pero yo dije que no. Buena onda con la volada marina y todo, pero no. Entonces pensé y pensé, me metí a internet y encontré que Kai significa mar en hawaiiano, y que es el nombre de un surfista famoso de allá. Además, es original, cortito y lindo”, explicó en el espacio.

Leer también Javiera Acevedo respondió a críticas por estar separada del papá de su bebé: “¡Qué te importa!” Enamorada de su bebé: Javiera Acevedo dedica lindo mensaje a su hijo de tres meses

Hay que señalar que, desde que quedó embarazada, Acevedo ha compartido cada etapa de su maternidad en redes sociales, en donde lidia no sólo con elogios, sino que además con críticas de algunos usuarios.

“Yo he perdido la capacidad de sorprenderme con todo lo que me dice la gente”, comenzó diciendo Javiera Acevedo. “La gente que opine lo que quiera, porque yo no me puedo hacer cargo de la mente de las personas”, dijo hace un mes, en una entrevista con el programa Socios.

Los 5 Mandamientos es un programa que es emitido por Canal 13 de lunes a miércoles a partir de las 22:30 horas.