Lluvia en Santiago: revelan el día y las comunas donde podría precipitar esta semana en la Región Metropolitana

Tres sistemas frontales dirán presente en Chile y uno podría generar las condiciones para afectar a la zona central.

Javier Méndez

El sábado por la tarde, la ciudad de Santiago experimentó su lluvia más reciente: breve, acotada a ciertos sectores, pero suficiente para provocar la cancelación de espectáculos en vivo que estaban programados al aire libre.

Y si bien durante esta segunda semana de diciembre las temperaturas seguirán siendo altas y propias del verano en la Región Metropolitana, existen posibilidades de que las precipitaciones regresen.

En detalle, durante estos días se registrará el paso de varios sistemas frontales en el sur del país y, eventualmente, aquello podría influir en la zona central.

Según Megatiempo, al menos tres frentes lograrán avanzar desde la Patagonia, generando condiciones propicias para que una baja segregada alcance Santiago.

¿Cuándo podría llover en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana

La misma fuente precisa que el primer frente ingresó este lunes 8, con lluvias focalizadas en las regiones de Aysén y Magallanes.

De este evento se desprendería una burbuja de aire frío que podría evolucionar en una baja segregada capaz de dejar lluvia en la zona central este jueves 11 de diciembre.

Ese día, existe la posibilidad de que se registren lloviznas o garúa en las comunas del sector poniente de la capital durante la mañana.

En la tarde, la situación podría intensificarse. “Aparece la probabilidad de chubascos, no solo en la cordillera, sino también en los sectores de la precordillera”, adelantó Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología.

¿En qué comunas de Santiago podría llover el jueves?

La lista de comunas afectadas incluye:

  • Colina
  • La Florida
  • La Reina
  • Las Condes
  • Lo Barnechea
  • Peñalolén
  • Puente Alto
  • Vitacura

