Javiera Acevedo respondió a críticas por estar separada del papá de su bebé: “¡Qué te importa!”

Javiera Acevedo fue la última invitada al programa Los Socios de la Hamburguesa, espacio de conversación en donde comentó cómo han sido sus primeros meses de maternidad y como le han afectado las críticas.

Es así como la actriz de 36 años contó algunos detalles del nacimiento de Kai, que compartió con las experiencias de paternidad de los conductores del espacio, Jorge Zabaleta, Francisco Saavedra y Pedro Ruminot.

En este contexto, el animador de Lugares que hablan le preguntó sobre cómo ha sobrellevado las críticas luego de terminar su relación con el padre del bebé en medio del embarazo.

“Yo he perdido la capacidad de sorprenderme con todo lo que me dice la gente”, comenzó diciendo Javiera Acevedo. “La gente que opine lo que quiera, porque yo no me puedo hacer cargo de la mente de las personas”, añadió la actriz que aseguró tener una buena relación con el padre del bebé.

“A mí me da pena cuando el comentario es erróneo o está descalificando y no sabe”, admitió Javiera Acevedo por las críticas, quien se convirtió en madre a las 41 semanas de gestación.

“Qué rico que haya un papá que quiera verlo, que se lleve bien conmigo. No me puedo estar preocupando de hue… y que te digan ‘oye, no estai con el papá de la guagua’, ¡Qué te importa!”, expresó sobre la relación de Kai con su padre, Federico Mekis.

“Lo único que me importa es que mi guagua sea feliz, y tenga amor alrededor de él”, aseveró.

“(Federico) está enamorado de su guagua. Ojalá tuviera todo el tiempo de mundo”, dijo sobre como han divido el tiempo para cuidar a su hijo.