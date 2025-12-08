Periodista de TV recibe feroz golpe de paloma en cámara: quedó sangrando

Una periodista de televisión experimentó un complicado momento mientras grababa un reportaje.

La neozelandesa Jess Tyson, parte del programa Te Ao with Moana, fue golpeada en el rostro por una “paloma kamikaze”.

Todo ocurrió en Commercial Bay, Auckland,y fue viralizado en las redes sociales por la misma profesional. "POV: Solo intentas hacer tu trabajo, pero la naturaleza tiene otros planes", escribió en el clip.

Mientras se preparaba para hacer una nueva toma, un pájaro apareció en escena estrellándose contra su rostro y cuello.

“Dios mío, mi ojo”, soltó la comunicadora, un tanto incrédula por la mala fortuna.

“Estás sangrando”, le aseguró un miembro de su equipo.

El video :

“Antes de que pasara, estaba tan concentrado en intentar acertar mis líneas que cuando el pájaro me golpeó fue un shock enorme”, dijo la protagonista a TODAY.

“El impacto en sí fue muy sorprendente y fue como si me pegara una almohada pesada en la cara. Y al momento siguiente empecé a sangrar”, contó.

“Ahora estoy bien y tengo una pequeña cicatriz que muestra las pruebas y una historia de hilarante”, concluyó.