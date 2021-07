Pamela Díaz visitó a Jordi Castell para grabar episodio de su nuevo programa en Chiloé

Hace un mes Pamela Díaz compartió la noticia sobre su nuevo programa de TVN. La animadora aseguró que se trataría de un proyecto centrado en viajes y, al parecer, que su amigo Jordi Castell viviera en el sur de Chile contribuyó con la iniciativa.

Así lo retrató el fotógrafo en su cuenta de Instagram, en donde publicó una serie de imágenes tomadas en sus aventuras junto a la comunicadora.

“Fueron dos días intensos de grabación bajo una niebla y un frío que te lo encargo, pero no se notó porque claro, cuando la conductora es doña Pamela Díaz, que por suerte sigue siendo la misma, hace que hasta con las ridiculeces todo sea desde la generosidad y el buen humor”, comenzó escribiendo Castell.

Luego el artista de 54 años describió a su amiga como “liviana, sensible, estúpida y sensual”.

En tanto, Jordi adelantó algunos detalles del nuevo programa que protagonizará Pamela Díaz. “Lo importante es que su próximo programa para TVN recorre nuestro país y si podemos descomprimir un poco post encierros y mostrar las bondades de nuestra cultura y geografía que las puedes recorrer y si yo soy el nexo en esta maravilla de isla, soy el más contento”, añadió.

“Terminamos almorzando un curanto al hoyo para morirse de bueno. Gracias por la invitación, estuvo super chori“, dijo Castell.

Respecto a los detalles del nuevo programa de Pamela Díaz, “La Fiera” adelantó hace algunos días en una entrevista que no será como su colega Francisco Saavedra, a pesar de la similitud de los espacios.

“Mucha gente me pregunta, pero no seré el Pancho Saavedra de TVN. Tenemos estilos muy distintos, obviamente puede haber locaciones parecidas en el sur y el norte, pero no tiene nada que ver”, dijo entonces.