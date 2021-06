Pamela Díaz tras su cambio de canal: “No seré el Pancho Saavedra de TVN”

El viernes, Pamela Díaz confirmó a través de sus redes sociales que es el nuevo rostro de TVN, el único canal en el que no había realizado ningún programa. Luego de su paso por Me Late, la “Fiera” alista un programa de viajes en la estación pública, así como otros proyectos.

Su contrato con Chilevisión finalizó en diciembre de 2020 y luego estuvo unos meses en TV+ mientras realizaba otras labores como influencer a través de Instagram, que se convirtió en su principal plataforma.

“Ahí decidí a hacer programas por Instagram y a través de mis redes sociales para poder seguir haciendo lo que me gusta. Mientras, seguía pensando en esa idea de hacer un programa de viajes, pero necesitaba un buen equipo para darle forma”, comentó la modelo en entrevista con LUN.

Dicho espacio estará a cargo de la productora La Industria. “Me encanta el formato estilo docurreality“, señaló Díaz. “Es un programa donde un puede conocer distintas personas, mostrar también Chile. Conocer yo misma mi país, porque no conozco tanto Chile e invitar a un famoso, por ejemplo al norte”.

Consultada sobre si su figura será similar a la de Francisco Saavedra en Canal 13, Pamela Díaz subrayó que “mucha gente me pregunta, pero no seré el Pancho Saavedra de TVN. Tenemos estilos muy distintos, obviamente puede haber locaciones parecidas en el sur y el norte, pero no tiene nada que ver”.

“Estas son historias, conversaciones que van saliendo al minuto. Es como ir pasando por momentos de acuerdo con la hora, el lugar y el personaje y registrar esos momentos”, detalló Pamela Díaz sobre la comparación con Pancho Saavedra.

Finalmente, Díaz adelantó que buscará “hacer algo más orgánico, como lo que vengo haciendo en las redes sociales, donde la gente se mata de la risa, donde quizás aporto con mi forma de ver las cosas, que es mucho más simple”.