Pamela Díaz anunció que hará programa de viajes en TVN: “Es el único canal en el que no he trabajado nunca”

La popular conductora de televisión Pamela Díaz será parte del equipo de TVN gracias a un programa cultural que estará enfocado en los viajes, cuyo nombre aún no está definido, según ella misma confirmó en sus redes sociales.

“Este es un gran desafío porque es el único canal en el que no he trabajado nunca, es mi primera vez, es algo distinto, entretenido, un programa que yo venía buscando hace mucho tiempo y me alegra mucho que TVN sea mi nuevo canal”, aseguró Pamela Díaz respecto a su arribo a la señal estatal.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, en donde posee más de 2 millones de seguidores, Díaz comentó su nueva aventura en TVN.

“Quiero agradecer toda la buena onda y el cariño de mi gente incondicional. Partimos con un nuevo proyecto pero sigo igual en ‘Me Late’“, explicó Pamela Díaz haciendo referencia a que pese a su compromiso con TVN, seguirá trabajando en el espacio televisivo de TV+, el cual está enfocado en la farándula y en donde espacio con Andrés Caniulef, Sergio Rojas, y Daniel Fuenzalida.

Programa todavía no tiene fecha de estreno en TVN

El programa nuevo de Pamela Díaz en TVN todavía no tiene fecha de estreno, pero se espera que sea para después de los Juegos Olímpicos de Tokio, los que serán transmitidos por el canal nacional.

“Soy fanática de los programas de viajes. Siempre me han gustado y hace mucho tiempo que tengo la motivación de hacer uno. Este programa lo busqué mucho y siento que fue con tantas ganas que lo encontré. Chile tiene lugares muy bellos para conocer y a mí me encanta viajar y conocer gente, y acá voy a estar en contacto directo con la people”, aseguró Díaz.