Felipe Izquierdo vuelve a la TV y formará parte de “El Discípulo del Chef”

Este miércoles, Chilevisión confirmó a un nuevo integrante de El Discípulo del Chef y el actor Felipe Izquierdo formará parte de la competencia culinaria, que esta vez presentará su versión con famosos.

De este modo, quien interpretó a la clásica Elvira en Venga Conmigo, se sumará a la nómina que ya cuenta con nueve nombres de 16: la modelo Gala Caldirola, el cantante de trap Kidd Tetoon, la productora musical e hija de Marcelo “Chino” Ríos, Constanza Ríos, la modelo colombiana Helénia Melán, el bailarín Fabricio Vasconcelos, el actor Álvaro Morales, la madre de Arturo Vidal, Jacqueline Pardo, y Víctor “Zafrada” Díaz.

Esta nueva versión del programa de cocina, conducido por la periodista Emilia Daiber, mantendrá su estructura, donde tres destacados chefs competirán como capitanes de un equipo de discípulos, quienes deberán aprender y trabajar en grupo para evolucionar en la cocina. A su vez, los cocineros también competirán para defender a sus pupilos.

Cabe señalar que aún se desconoce la fecha en la que regresará El Discípulo del Chef, así como los nombres de los chefs que participarán en la competencia.

El presente de Felipe Izquierdo

El comediante vive fuera de Santiago y en noviembre del año pasado, en el contexto de la pandemia del covid-19, anunció la creación de su propia plataforma de contenidos, llamada Absurdo.cl.

“Me fui pensando que iba a venir (a Santiago) los fines de semana a actuar. Me fui quedando, lo que no me imaginé que iba a llegar hasta octubre”, comentó en ese entonces a Chilevisión.

Agregó que “aunque sea algo no muy grande, siempre he pensado que uno puede hacer todo lo que quiera, incluso con un celular, y creo que este es el mejor momento de esa forma de trabajar. Hoy tu puedes componer, crear, editar en un celular, y subirlo a una plataforma o una nube que todos tengan acceso”.

También habló de sus excompañeros en Chile Tuday, Fernando y Nicolás Larraín, con quienes se reencontró en una versión online del programa.

“Hay cariño. No nacimos nosotros artísticamente porque queríamos hacer artistas, nacimos artísticamente porque éramos amigos, y por lo tanto, cuando hay algún problema o alguien no está de acuerdo con lo que se quiere hacer, es fácil decir ‘oye no lo hagamos mejor, mejor sigamos de amigo nomas”, expresó Izquierdo.