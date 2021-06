Constanza Ríos, hija del “Chino”, se une al grupo de participantes de “El Discípulo del Chef”

El programa de cocina El Discípulo del Chef sigue sumando estrellas para su versión VIP. Chilevisión confirmó durante esta jornada a quien será la sexta participante: Constanza Ríos, la hija mayor de Marcelo Ríos.

La joven tiene 19 años y es fruto del matrimonio entre el “Chino” y Giuliana Sotela. Actualmente se dedica a la producción musical y suele compartir fotografías muy producidas en su cuenta de Instagram.

En octubre del año pasado, Constanza protagonizó un videoclip de uno de sus representados, el artista urbano y costarricense Aviel. En el registro, ella mostró parte de la historia de su vida.

“Nunca me he expuesto mucho en todos estos años, he manejado muy bien mantener mi vida privada totalmente, por eso es importante este video, porque es lo primero que hago sobre mi vida“, contó en ese entonces.

La nueva versión del concurso

Constanza Ríos se suma a los nombres ya confirmados para El Discípulo del Chef: la modelo colombiana Helénia Melán; el bailarín Fabricio Vasconcellos; el actor y emprendedor Álvaro Morales; la madre de Arturo Vidal, Jacqueline Pardo y Víctor Díaz, conocido popularmente como “Zafrada”.

Este último causó impacto luego de figurar en este selecto listado, ya que el niño que se hizo conocido en el terremoto del 27 de febrero ahora tiene 19 años.

Esta versión, llamada “Famosos a la cocina”, tendrá nuevamente a la periodista Emilia Daiber como conductora y mantendrá su estructura, donde tres destacados chefs competirán como capitanes de un equipo de discípulos, quienes deberán aprender y trabajar en grupo para evolucionar en sus habilidades culinarias. A su vez, los cocineros también competirán para defender a sus pupilos.

La fecha de estreno, el día de emisión, los chefs y el resto de los inéditos participantes que formarán parte del programa, serán revelados dentro de los próximos días, informó Chilevisión en un comunicado.