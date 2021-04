Acusaron xenofobia y racismo: parodia a BTS en “Mi barrio” causó rechazo en redes sociales

La noche de este sábado se estrenó “Mi barrio“, el nuevo programa de humor de Mega, y un momento del capítulo causó rechazo en redes sociales: una parodia al grupo de K-Pop BTS.

Cientos de usuarios y ARMY, el fandom de los surcoreanos, reaccionaron con indignación, tildando la imitación de “racista” y “xenófoba“.

El espacio mostró a los humoristas imitando al grupo, bailando Dynamite y siendo entrevistados, donde primero se presentan como “Kim Jong-un (líder supremo de Corea del Norte), Kim Jong 2, 3 4 y Juan Carlos“. Además, cuando les preguntan si hablan algo de coreano, uno dice que sí, pero empieza a hacer sonidos sin sentido, afirmando que dijo: “Ya me vacuné“.

En Twitter el hashtag “Racism is not comedy” se transformó rápidamente en tendencia, dando la vuelta al mundo. Incluso desde el fanpage @BTS_Chile llamaron a denunciar lo sucedido en el Consejo Nacional de Televisión de Chile (CNTV).

Además, muchos hicieron referencia a la campaña “Stop asian hate“, la que surgió tras los delitos de odio en Estados Unidos contra la comunidad asiática.

Este tipo de televisión se veía en los años 70, no tiene lugar hoy en día. De muy mal gusto, una vulgaridad. #RacismIsNotComedy #MiBarrioMega #StopAsianHate

I felt I was watching a vulgar, obnoxious tv segment from the 70s. This doesn’t belong in today’s waves. https://t.co/AHmYRjRbV0

— JRJ (@LetsBeGoodHuman) April 11, 2021