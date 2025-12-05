;

VIDEO. Arranca la batalla final: Lando Norris y Max Verstappen dominaron las dos primeras prácticas libres del GP de Abu Dabi

Dos de los tres aspirantes al título de Fórmula 1 fueron los más rápidos en las primeras vueltas al Circuito de Yas Marina.

Gonzalo Miranda

Lando Norris y Max Verstappen lideraron las primeras prácticas libres

Lando Norris y Max Verstappen lideraron las primeras prácticas libres / Mark Sutton - Formula 1

Un mejor final, no podía tener la Fórmula 1. Este fin de semana, después de un largo año con 23 carreras, el Gran Premio de Abu Dabi le pondrá la guinda a la torta de una temporada 2025 infartante en la máxima categoría del automovilismo.

En el Circuito Yas Marina, en los Emiratos Árabes Unidos, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri definirán al mejor piloto del año, en una definición entre los McLaren y el neerlandés que, hace unas semanas, estaba lista, pero que el campeón del mundo estiró hasta la última jornada.

En ello, este viernes arrancaron las prácticas libres y dos de los tres aspirantes ya golpearon la mesa y adelantaron lo que, seguramente, tendremos el domingo: Lando Norris y Max Verstappen dominaron las primeras vueltas en los Emiratos Árabes Unidos.

El británico de McLaren marcó el tiempo más rápido con 1 minuto, 24 segundos y 485 milésimas, mientras que el campeón del mundo de Red Bull remató segundo, a solo 8 milésimas. Oscar Piastri no participó.

Ya en la segunda práctica libre, Norris volvió a dominar ahora con un tiempo de 1 minuto, 23 segundos y 83 milésimas, sacándole ahora sí más diferencia a Verstappen, que otra vez fue segundo, pero a 363 milésimas. Piastri, el otro invitado a la final, fue undécimo a 680 milésimas de su compañero de equipo.

GP de Abu Dabi: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La vigesimocuarta fecha (24) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arrancó este viernes 5 de diciembre, desde las 06:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La clasificación para la carrera está pactada para el sábado 6 de diciembre, desde las 11:00 horas, mientras que la carrera en sí, se correrá el domingo 7 de diciembre, desde las 10:00 horas.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Abu Dabi, horarios

  • Práctica Libre 3 sábado 6 de diciembre | 07:30 hrs
  • Qualy Carrera sábado 6 de diciembre | 11:00 hrs
  • Carrera domingo 7 de diciembre | 10:00 hrs

