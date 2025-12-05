VIDEO. Arranca la batalla final: Lando Norris y Max Verstappen dominaron las dos primeras prácticas libres del GP de Abu Dabi
Dos de los tres aspirantes al título de Fórmula 1 fueron los más rápidos en las primeras vueltas al Circuito de Yas Marina.
Un mejor final, no podía tener la Fórmula 1. Este fin de semana, después de un largo año con 23 carreras, el Gran Premio de Abu Dabi le pondrá la guinda a la torta de una temporada 2025 infartante en la máxima categoría del automovilismo.
En el Circuito Yas Marina, en los Emiratos Árabes Unidos, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri definirán al mejor piloto del año, en una definición entre los McLaren y el neerlandés que, hace unas semanas, estaba lista, pero que el campeón del mundo estiró hasta la última jornada.
En ello, este viernes arrancaron las prácticas libres y dos de los tres aspirantes ya golpearon la mesa y adelantaron lo que, seguramente, tendremos el domingo: Lando Norris y Max Verstappen dominaron las primeras vueltas en los Emiratos Árabes Unidos.
El británico de McLaren marcó el tiempo más rápido con 1 minuto, 24 segundos y 485 milésimas, mientras que el campeón del mundo de Red Bull remató segundo, a solo 8 milésimas. Oscar Piastri no participó.
Ya en la segunda práctica libre, Norris volvió a dominar ahora con un tiempo de 1 minuto, 23 segundos y 83 milésimas, sacándole ahora sí más diferencia a Verstappen, que otra vez fue segundo, pero a 363 milésimas. Piastri, el otro invitado a la final, fue undécimo a 680 milésimas de su compañero de equipo.
GP de Abu Dabi: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera
La vigesimocuarta fecha (24) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arrancó este viernes 5 de diciembre, desde las 06:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.
La clasificación para la carrera está pactada para el sábado 6 de diciembre, desde las 11:00 horas, mientras que la carrera en sí, se correrá el domingo 7 de diciembre, desde las 10:00 horas.
En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.
Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.
GP de Abu Dabi, horarios
- Práctica Libre 3 | sábado 6 de diciembre | 07:30 hrs
- Qualy Carrera | sábado 6 de diciembre | 11:00 hrs
- Carrera | domingo 7 de diciembre | 10:00 hrs
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.