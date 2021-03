“Stop Asian Hate”: crece preocupación en EE.UU. por delitos de odio contra comunidad asiática

El pasado martes se registró un tiroteo en Atlanta, en el que ocho personas fueron asesinadas. Seis de las víctimas eran de origen asiático, lo que ha generado consternación en esta comunidad en Estados Unidos.

Según consigna El País, la policía de Nueva York informó que los delitos de odio motivados por sentimientos anti-asiáticos aumentaron un 1.900% en la ciudad en 2020.

De hecho, en los últimos días han surgido consignas en redes sociales como “Stop Asian Hate” o “Stop AAPI Hate”, en alusión a la sigla en inglés con la que se conoce a las y los ciudadanos de origen asiático.

Una base de datos que lleva por nombre una de estas frases y que rastrea la violencia racial desde marzo del año pasado, recibió 2.808 informes de discriminación contra los asiáticos entre el 19 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.

La preocupación llegó hasta la Casa Blanca y el presidente Joe Biden aseveró que estos crímenes de odio “tienen que parar”.

“Nuestro silencio es complicidad. No podemos ser cómplices. Tenemos que hablar. Tenemos que actuar”, afirmó el mandatario estadounidense tras reunirse con líderes asiático-estadounidenses en Atlanta.

Cabe recordar que la vicepresidenta de la nación, Kamala Harris, también pertenece a esta comunidad y formó parte de la cita organizada por Biden.

El presidente agregó que “las palabras tienen consecuencias”, en directa alusión a los dichos que alguna vez lanzó su antecesor, Donald Trump, a la hora de referirse al coronavirus como el “virus chino“.

Respecto del caso en Atlanta, la policía señaló el jueves que no se ha descartado ninguna posible motivación, ya que Robert Aaron Long, autor confeso de los disparos, sostuvo que tiene una “adicción sexual” y que los spa de masajes a los que era asiduo eran una “tentación” que quería eliminar.

This afternoon, Vice President Harris and I sat down with Asian American leaders in Atlanta. It was a heart-wrenching meeting that made clear the urgent work that lies ahead. We must come together as one America, stand against hate, and root out racism wherever we find it. pic.twitter.com/Z2DOKdxklZ

— President Biden (@POTUS) March 20, 2021