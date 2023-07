“EA Sports FC 24”: mira el nuevo tráiler y la portada oficial de la versión estándar

Durante esta semana se dieron a conocer importantes novedades sobre EA Sports FC 24, incluyendo el estreno de un nuevo tráiler oficial y la revelación de la portada para la versión estándar.

Hace poco más de una semana se viralizó una importante filtración en la que se anticipa al posible jugador que podría protagonizar la imagen principal de este año. Hay que recordar que todo en este juego marcará un hito al tratarse de un nuevo comienzo.

Esto, ya que se trata del primer lanzamiento tras el fin de la relación entre Electronic Arts y la FIFA, lo que significa que el aún vigente FIFA 23 se convirtió en el último juego lanzado de la popular saga. Así, se marca el fin de una era, una alianza que comenzó en 1993 y llegó hasta 2023 de manera ininterrumpida; pero significando el inicio de una nueva etapa.

EA dio vuelta rápidamente la página y ya tiene todo listo para su próximo videojuego simulador de fútbol. Precisamente la portada es uno de los giros más llamativos, ya que pasamos de tener a Kylian Mbappé en versiones anteriores a Erling Haaland como figura principal.

De esta manera, se confirman las especulaciones previas; tendremos al atacante del City en la edición estándar del juego. Asimismo, hace algunos días también se reveló la portada de la Ultimate Edition, reuniendo a varias leyendas de todos los tiempos y figuras actuales.

Revisa ambas imágenes a continuación:

Erling Haaland is the EA SPORTS #FC24 Standard Edition Cover Star. Pre-order now: https://t.co/8eVzx2tk9h pic.twitter.com/BSx15YAyyG

He’s in the club.

The stars of The World’s Game are in the club.

Presenting the #FC24 Ultimate Edition Cover #EASPORTSFC pic.twitter.com/zEzGWdbHwa

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023