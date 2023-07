Filtración gamer: se dio a conocer la supuesta fecha de lanzamiento para “EA Sports FC”

Durante las últimas horas, el mundo gamer se revolucionó por una filtración que dio a conocer la supuesta fecha de lanzamiento de EA Sports FC, uno de los títulos más esperados para los próximos meses.

Hace un tiempo se confirmó el fin de la relación entre Electronic Arts y la FIFA, lo que significa que el aún vigente FIFA 23 se convirtió en el último juego lanzado de la popular saga. Así, se marca el fin de una era, una alianza que comenzó en 1993 y llegó hasta 2023 de manera ininterrumpida.

Posteriormente, y en medio de la incertidumbre, llegó la confirmación de que E.A seguiría adelante con un proyecto deportivo-virtual individualmente. En abril del presente año, se anunció la imagen y título de la nueva entrega: EA Sports FC.

Junto con la presentación, se liberaron algunos detalles que logran mantener enganchado a los seguidores que fueron fiel a la saga FIFA, ya que se aseguró la presencia de licencias; podremos disfrutar de las principales ligas, campeonatos, equipos y cientos de jugadores con nombre y rostro.

Si bien tras esa importante noticia no se han revelado mayores actualizaciones oficiales, ahora surgió una filtración, en base a rumores, que dan cuenta de varios detalles sobre el próximo simulador de fútbol.

Lo más destacado es que se habla de que la fecha de lanzamiento del EA Sport FC será el próximo 29 de septiembre de este 2023. Además, se notificó que habrá un acceso anticipado para quienes compren versiones deluxe/ultimate de una semana (22 de septiembre), tal como se hacía con el juego anterior.

