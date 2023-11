“Deadpool 3” ya tiene nueva fecha de estreno estimada

Durante las últimas horas, y tras varias semanas de incertidumbre, finalmente se pudo dar a conocer una nueva ventana para el esperado estreno de Deadpool 3. Revisa todos los detalles a continuación.

El mundo del entretenimiento cinematográfico se ha visto fuertemente afectado por la huelga de guionistas y actores en Hollywood. Se retrasaron un sinfín de proyectos, incluyendo esta próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel.

Pero poco a poco se han ido resolviendo los conflictos y, en primera instancia, se pudo llegar a un acuerdo con los escritores. Así, en el transcurso de esta semana se llegó a buen puerto con el sindicato de los intérpretes (SAG-AFTRA).

De esta manera, poco a poco comienzan a retomarse los trabajos en diferentes compañías, incluyendo Disney y la expansión del UCM, específicamente la tercera entrega de Deadpool.

Hay que recordar que la película había comenzado con sus grabaciones ya conocíamos varios detalles interesantes sobre la historia. Sin embargo, por la huelga sufrió un parón que también la llevó a un retraso de su lanzamiento.

La situación no era para nada positiva, incluso no había ningún tipo de certeza sobre cuándo podríamos tener el esperado regreso de Wade Wilson, incluso se hablaba de que “todo estaba en riesgo“.

Eso, hasta ahora, ya que las recientes noticias llegan con nuevas y esperanzadoras actualizaciones sobre el proyecto.

Según reporta Deadline, son varios los films que ya tienen de regreso a sus estrellas en el set de rodaje para poner todo en marcha nuevamente e intentar salir lo antes posible en pantalla.

Así, Ryan Reynolds y Hugh Jackman ya tendrían todo listo para ponerse sus trajes y volver a Marvel Studios. Pero no solo eso, ya que también se habla de una nueva fecha para el lanzamiento de la película.

Fue el propio Reynolds quien aseguró que el estreno de Deadpool 3 será en verano del 2024 (del hemisferio norte). Esto, sin especificar que día, pero sin dudas es una gran noticia para los fanáticos que esperan su llegada al UCM.

Otro punto a destacar, es que los reportes indican que el film llevaría un 50% de los avances para completar su producción.

Did Dogpool save the day? Not a chance in gremlin hell. But she IS currently causing the Disney plushy merch department nightmares. Coming with the movie, Summer 2024 🐶💩L pic.twitter.com/mMtUb4wSsk

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 9, 2023