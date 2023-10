Durante la jornada de este lunes, los guionistas de Hollywood (Writers Guild of America) después de casi cinco meses anunciaron el fin de la huelga, tras aprobar casi por unanimidad el acuerdo alcanzado por sus líderes sindicales con los estudios de Hollywood.

En total el 99% de los 8.525 miembros que componen el sindicato de escritores votaron a favor de ratificar el acuerdo. En tanto, los actores continúan en huelga y mantienen negociaciones para buscar poner fin a la paralización.

Mediante un comunicado, la organización sindical de escritores de Hollywood anunció que “gracias a la solidaridad y la determinación, hemos ratificado un convenio con beneficios y protecciones significativas para los guionistas”.

Este nuevo convenio estará vigente hasta el 1 de mayo de 2026 y contempla importantes ganancias en pagos, mejoras en las condiciones laborales y el control de la inteligencia artificial en los distintos guiones.

Cabe señalar, que en esta instancia los guionistas ratificaron el acuerdo que habían alcanzado el pasado mes de septiembre entre el WGA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) el cual engloba a los principales estudios de Hollywood. Este acuerdo había permitido levantar la huelga temporalmente a falta de la ratificación del acuerdo, el cual fue aprobado este lunes.

“El 99% de los miembros de WGA han votado a favor de ratificar el MBA 2023. No hubiéramos podido lograr este contrato que cambiará la industria sin la negociadora principal de la WGA, Ellen Stutzman, los copresidentes del Comité de Negociación, Chris Keyser y David A. Goodman, y todo el Comité de Negociación de la WGA”, indicaron desde el gremio de escritores del oeste (WGA).

De esta forma, todas aquellas producciones de series y películas que se encontraban paralizadas en su fase de escritura, podrán continuar su elaboración tras el fin de la huelga. En tanto, el gremio de escritores estadounidenses continúa en negociaciones con los estudios de Hollywood para poner fin a la paralización.

99% of WGA members have voted in favor of ratifying the 2023 MBA. 🧵

— Writers Guild of America West (@WGAWest) October 9, 2023