¿Una secuela tras 47 años?: Robert De Niro volverá con su mítico rol de Taxi Driver

Los fanáticos del cine de los 70′ y en concreto de la interpretación de Robert De Niro en Taxi Driver (1976), tendrán una nueva oportunidad para ver al actor detrás del volante y llevando pasajeros.

Según información reciente, De Niro, de 80 años, volverá a uno de los papeles más icónicos de su extensa carrera: Travis Bickle, aquel conductor antihéroe que se desplazaba por las calles nocturnas de Nueva York.

Eso sí, el retorno no será en forma de secuela o en algún producto de ficción similar. Quizás adecuándose a los tiempos que corren, el intérprete se subirá a un Uber para grabar una serie de comerciales como parte de una nueva campaña de la empresa de movilidad.

Un plan cuyas filmaciones está planeada para esta semana en Londres, según señaló el medio The Sun. “Es una gran idea, Taxi Driver es una de las películas más emblemáticas de todos los tiempos”, dijo una de las fuentes del reporte.

“Él será Travis Bickle, dirá algunas frases y jugará con eso (…) sus anuncios anteriores han demostrado que no tiene ningún problema en burlarse de sí mismo”, adelanto la voz ligada a la producción.

Por lo demás, se trata de una fórmula ampliamente explorada por el mismo. Antes de Uber, el protagonista de El Irlandés también colaboró con la marca de pan Warburtons y con Kia.

El presente activo de Robert De Niro

Eso sí, aquellos que tengan apetito de verlo en un rol de mayor envergadura no tendrán que esperar demasiado. El 19 de octubre, junto a su amigo Martin Scorsese, llegará a los cines con Killers of the flower moon.

Una instancia que corre en paralelo a una vida personal más oscura. En julio se informó de la muerte de su nieto Leandro, de 19 años. “Estoy profundamente afligido”, dijo sobre el hecho. “Agradecemos enormemente las condolencias de todos”, escribió haciendo un llamado a respetar la privacidad de su núcleo.