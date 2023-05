Robert De Niro volvió a ser padre a los 79 años: es su séptimo hijo

Robert De Niro acaba de revelar que tuvo un nuevo hijo a los 79 años de edad, mientras hablaba sobre la crianza de los hijos y su película About My Father en una entrevista con ET Canada.

Cuando el entrevistador le preguntó al ganador del Oscar sobre sus seis hijos, él lo corrigió: “Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé“.

El actor tomó al entrevistador por sorpresa, pero no proporcionó más detalles. Ni siquiera anunció quién es su madre. De todas formas, los rumores apuntan a Tiffany Chen, con quien ha salido durante varios años.

De Niro tiene varios hijos con sus esposas anteriores. El actor y su primera esposa, Diahnne Abbott, son padres de una hija Drena, de 51 años, y un hijo Raphael, de 46. En 1995, dio la bienvenida a los gemelos Julian y Aaron, de 27, con su exnovia, la modelo y actriz Toukie Smith. De Niro también comparte a su hijo Elliot, de 24 años, y a su hija Helen Grace, de 11, con su exesposa, Grace Hightower.

En la entrevista, además, Robert De Niro aseguró que no se considera un “papá cool”. “Soy regular“, le dijo a la periodista. “Sabes, mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces y son respetuosos. Mi hija, tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y mi más joven ahora, eso será más por venir. Pero, eso es lo que es”.