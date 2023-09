Tras el éxito de la producción: aseguran que guion de la segunda temporada del live action de One Piece “está listo”

No hay duda del exitoso estreno que tuvo la serie de One Piece, en su versión live action, siendo la producción número uno de Netflix en más de 80 países.

Por lo mismo, los seguidores de la historia comenzaron a preguntarse si es que el proyecto continuará con una segunda temporada, donde todo parece apuntar que sí.

Esto porque, según trabajadores ligados a la producción de la serie, los guiones de la nueva temporada estarían escritos, y que incluso esta podría llegar durante el año 2024.

“Tenemos guiones listos“, dijo para Variety Marty Adelstein, director ejecutivo de Tomorrow Studios, que produce el live action junto al creador de manga, Eiichiro Oda, y la editorial Shueisha.

En tanto, la presidenta de Tomorrow Studios, Becky Clements, señaló respecto al estreno de la nueva temporada que “en algún momento entre un año y 18 meses, podríamos estar listos para salir al aire“.

Anteriormente, el director de One Piece, Marc Jobst, sostuvo que “sé que ya han estado pensando mucho sobre esto, hacia dónde vamos a continuación“.

“Creo que hay tantos arcos diferentes que no me gustaría decir cuál me gustaría seguir”, añadió, siempre cauto al trazar el futuro inmediato de la serie de piratas.

La producción de la segunda temporada llegará siempre y cuando concluya prontamente la movilización que mantienen actores y productores de Hollywood, por lo que, en caso de que esta problemática se extienda, más tardará la serie en estrenarse en pantalla.