La nueva adaptación live action de One Piece sigue dando que hablar tras su llegada a Netflix el pasado jueves 31 de agosto.

Acompañada de críticas mayoritariamente favorables, la historia marítima que sigue a Monkey D. Luffy se ha convertido en una sensación.

Pero también se trata de una victoria que consolida la idea de poder seguir extiendo la trama con una segunda temporada de capítulos. Todo de la mano de su director Marc Jobst y compañía.

“Se que ya han estado pensando mucho sobre esto, hacia dónde vamos a continuación”, partió diciendo el hombre detrás de los primeros episodios a Yahoo Reino Unido, en referencia a un nuevo ciclo.

“Estaría pisando su territorio si comenzara a decir hacia dónde creo que podríamos ir a continuación”, añadió sobre los guionistas del proyecto. Siempre cauto al trazar el futuro inmediato de la ficción.

“Creo que hay tantos arcos diferentes que no me gustaría decir cuál me gustaría seguir”, puntualizó el showrunner. Esto en la previa a su llegada a la plataforma y también estableciendo algo más: la continuación depende sí o sí del recibimiento por parte del público.

El nuevo récord de One Piece en Netflix

Más allá de eso, la serie marcó tendencia en cifras alrededor del globo. De hecho, la serie batió récords y superó en visualizaciones a otros emblemas del streaming. Siendo así, se impuso por encima de ficciones como Stranger Things y Merlina.

Siendo así, el fenómeno se quedó con el número uno en 84 países del mundo. Mientras que previo a eso, las otras dos series solo habían estado en la cima en 83 naciones.

Ahora, pese a que no existen confirmaciones oficiales por parte de la gran N, los indicios que dejaron los mismos capítulos emitidos a la fecha apuntan en una dirección frente a la segunda temporada de One Piece: la posible aparición del villano Smoker, el Cazador Blanco.