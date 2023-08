Comienza la aventura: Netflix estrena el tan esperado live action de One Piece

Llegó uno de los días más esperados por los fanáticos de One Piece, puesto que el mundo creado por Eiichiro Oda arribó a la plataforma de Netflix en su proyecto de live action.

Este tipo de producciones ha sido cuestionada por la forma en que representan grandes obras de la animación japonesa (Dragon Ball, Death Note o Los Caballeros del Zodíaco) y que han significado sendos fracasos.

Sin embargo, en esta ocasión, los seguidores de la historia de los piratas más famosos del mundo tienen motivos para creer que este live action puede ser la excepción de la norma, ya que los primeros comentarios de gente que visualizó la serie es que esta es “fielmente apegada al manga”.

Además, el proyecto impulsado por la plataforma de streaming contó con la atenta supervisión del mangaka, quien señaló que “hace 26 años, cuando comencé One Piece, no era posible adaptar a live action un manga como este“.

“Pero, en cierto punto, la calidad de CG y VFX realmente comenzó a mejorar y podías darle vida a cualquier cosa. Después de ver muchas cosas así, decidí dar el paso, pensando que si encontramos un equipo confiable, podríamos lograrlo y adaptarlo a live action“, agregó.

De hecho, Emma Sullivan, directora y guionista británica encargada del tercer y cuarto capítulo de One Piece, reveló que trabajar con Oda “tener a Oda supervisando el show es una comodidad y también significa que él está feliz con la forma en que estamos interpretando su mundo. Así que si Oda tenía notas, las cumplíamos”.

“Siento que al colaborar con él, él tenía una opinión y regrabamos algunas escenas que no le gustaron, de manera que quedara a gusto. Así que creemos que es importante”, afirmó.

Así las cosas, el live action de One Piece, que tiene una duración por capítulo de una hora en promedio, ya se encuentra disponible en Chile y el Mundo en Netflix.