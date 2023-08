“The Last of Us”: entregan nuevas actualizaciones sobre el futuro de la serie

La serie de The Last of Us sigue en desarrollo y durante las últimas jornadas han salido nuevos reportes en torno a la segunda temporada, sobre el elenco y eventuales renovaciones para más entregas.

Desde HBO Max apostaron a lo grande para realizar una adaptación televisiva del gran éxito de PlayStation y los resultados fueron aún mejores de lo esperado. Son miles de fanáticos los que se mantienen expectantes al proyecto y que aumentaron su hype con las recientes actualizaciones.

Se ha hablado bastante sobre el hilo que seguirá la nueva temporada, sobre todo luego de que Bella Ramsey asegurara que será “más oscura“. Pero también existen algunas dudas sobre quiénes se integrarán al reparto para los nuevos personajes.

Hay que recordar que los productores mencionaron que seguirán de cerca lo narrado por el juego, por lo que hay cierto nivel de claridad sobre lo que veríamos en pantalla. Así es como ya se están trazando las primeras líneas para la continuación de la historia.

Bajo este contexto, uno de los aspectos más llamativos es quien será la actriz que interpretará a Abby, un personaje relevante en la trama de TLOU. Además, esto se posicionó como un tema de interés luego de que fuera abordado por Craig Mazin, productor, guionista y codirector de la serie.

Si bien reconoció que las movilizaciones en Hollywood los afectó directamente, indicó que “tal vez” ya tendrían a alguien en carpeta para asumir ese papel. “La huelga nos detuvo en seco. Las cosas estaban en proceso. Mira, Abby fue el primer papel que deseábamos abordar“, declaró a THR.

¿Más temporadas que juegos?

Hace algún tiempo, desde HBO se dijo que la idea era ser fieles al juego de la mejor forma posible, contemplando también las entregas. Con esto apelaban a que habría una temporada para cada juego; esto quiere decir que serían dos en total.

Sin embargo, todo parece indicar que las cosas han cambiado en el último tiempo, ya que ahora se maneja la posibilidad de que la serie de The Last of Us tenga más de dos temporadas, incluso se habla de cuatro. Asimismo, hay que destacar que hay un nuevo videojuego en desarrollo, por lo las entregas gamer también subirán, a tres.

Mazin apuntó que el programa “puede terminar siendo de 3 o 5 -temporadas-. Pero 4 parece un buen número“. De igual manera, explicó que esto se debe a que se trata de una historia más extensa y que probablemente necesite más episodios para plasmarla en televisión.