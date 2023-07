“The Last of Us Parte 2” tendrá una “versión mejorada”

Durante las últimas jornadas se dio a conocer sobre la posibilidad real de que se realice una versión mejorada de The Last of Us Parte 2 a pesar de que no ha pasado mucho tiempo de su lanzamiento original.

No hay dudas en torno al éxito que ha alcanzado este título de Sony Interactive Entertainment y Naughty Dog desde su llegada en 2013 con la primera entrega. Debido al buen recibimiento del público, en 2020 llegó la secuela y posteriormente llegó un remake del primer juego (2022) y una serie de la mano de HBO (2023).

Actualmente, los fanáticos se mantienen expectantes a la llegada de la segunda temporada del programa, que va tomando forma poco a poco. Además, existen altas expectativas por ver cómo logran adaptar la nueva parte de la historia con base en el videojuego.

Precisamente este título es el que sigue haciendo noticia, ya que mantiene ocupados a los trabajadores de PlayStation y Sony más allá de la serie. Gustavo Santaolalla, compositor de la serie de HBO y de los videojuegos, aseguró que hay un proyecto gamer en desarrollo.

En conversación con Blender, el músico confirmó que The Last of Us 2 también tendrá su “versión mejorada”, al igual que se hizo con la Parte 1, siendo una especie de remake. De igual manera, el llamado es a guardar distancia con los términos específicos. Esto, debido a las mejoras que podamos ver.

“En la nueva edición vas a poder hacerme tocar ciertos temas, pero no te puedo decir nada más”, comentó Santaolalla, que si bien no entró en mayores detalles, dejó más que claro que el juego ya está en proceso. Además, llegaría junto a la T2 de la serie, similar a lo ocurrido con al remake de la Parte 1 y la T1.