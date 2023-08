“The Last of Us 3”: conoce las últimas actualizaciones y rumores sobre el juego

Luego de triunfar con dos entregas icónicas y que han marcado el mundo gamer, Naughty Dog ya está planificando The Last of US 3 y todo parece indicar que va por buen camino.

No hay dudas del gran éxito que ha tenido el título que sorprendió al mundo en 2013 y que volvió a remecer al mercado en 2020. Además, cuenta con una popular adaptación en formato televisivo protagonizada por Pedro Pascal de la mano de HBO.

De esta manera, el interés en torno al juego se ha mantenido constante con el pasar de los años. Pero ahora, mientras los fanáticos están a la espera de una nueva temporada de la serie, se espera que el hype sea aún mayor por el nuevo proyecto gamer.

Si bien los desarrolladores se han mantenido en silencio, aun sin referirse oficialmente al tema, han surgido varios rumores y especulaciones en torno a la secuela.

Hablando de algo más concreto, en su momento salió a la luz una supuesta filtración viralizada por el reconocido insider Daniel Richtman. Según su reporte, TLOU 3 introducirá varios personajes nuevos con un importante protagonismo.

Además, de hablar de estas eventuales incorporaciones, también detalló sus nombres: Lucas, Mason, Val, Ezra y Gracie. Todos ellos formarían parte de un grupo de carroñeros que luchan por sobrevivir.

Nuevos reportes del juego

Durante las últimas horas surgieron nuevos reportes sobre The Last of Us 3, esta vez proveniente de TCMF Games, recogiendo información directa y cercana al proyecto.

Uno de los puntos más destacados, aunque con base en especulaciones, es que Neil Druckmann podría sumarse al equipo creativo del juego. Así, repetiría el rol que tuvo en las entregas anteriores, incluyendo la serie.

Esto surgió luego de que el escritor confirmara en sus redes sociales que está trabajando como escritor/director en un nuevo título, aún no anunciado.

Respecto al juego como tal, se apunta a que los trabajos concretos comenzarían a finales de este año. También se habla de que Ellie tendrá tanto protagonismo como lo tuvo en TLOU 2.