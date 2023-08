Un movimiento arriesgado: confirman una película de Monopoly

Este último tiempo, el mundo del entretenimiento ha estado fuertemente marcado por las adaptaciones cinematográficas inspiradas en diferentes juegos, y recientemente se anunció la realización de una película basada en Monopoly.

Son varias las productoras que han llegado a acuerdo con diferentes desarrolladores para llevar grandes videojuegos a historias fílmicas o series, como God of War, The Last of Us y Dungeons & Dragons, entre otros.

Pero los juegos de mesa no quedan atrás, ya que también hay más de algún proyecto en carpeta. Junto a algunos títulos que tienen diferentes versiones, destacan casos específicos como Warhammer 40.000; pero ahora se le suma un verdadero clásico y del cual disfruta toda la familia.

Se trata de Monopoly, el popular tablero basado en el intercambio y la compraventa de bienes raíces que actualmente es propiedad de Hasbro, firma que se unió a Lionsgate Entertainment para dar el salto a la gran pantalla.

La noticia fue confirmada por Variety, anunciando que la productora adquirió los derechos de eOne de Hasbro por un total de $500 millones de dólares. Además de ser una inversión importante, también se considera como una apuesta importante dentro de una clara estrategia de la firma.

“El equipo directivo de Lionsgate tiene experiencia en entretenimiento y es experto en generar valor. Estamos contentos de haber encontrado un buen hogar para nuestro negocio de cine y televisión eOne“, señaló Chris Cocks, CEO de Hasbro. Así, se muestra ilusionado con la película de Monopoly y posibles proyectos a futuro.