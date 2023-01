“Dungeons & Dragons” tendrá su propia serie live-action

Esta semana se confirmó que el popular juego de rol de fantasía heroica, Dungeons & Dragons, tendrá su propia serie en formato live-action gracias a un servicio de streaming.

Durante los últimos meses se ha marcado la tónica de diferentes compañías y estudios cinematográficos por desarrollar proyectos de adaptación del mundo gamer.

Ya se en casos de videojuegos como The Last of Us (HBO), Death Stranding (Hammerstone Studios), Halo (Paramount+) o juegos de miniatura (mesa) como Warhammer 40,000 (Prime Video), los juegos y la pantalla televisiva están cada vez más entrelazados.

Ahora, la apuesta llega por parte de Paramount Pictures, que quiere seguir explorando en las adaptaciones y llevar la diversión más allá. Incluso, el título se confirmó mientras se desarrolla una película.

Un nuevo proyecto

Según consignó Deadline, la compañía le dio luz verde al proyecto para que se sume al catálogo de su plataforma digital. Además, detallaron que ya hay trabajos bastante avanzados.

En esta línea que plantea la fuente, no se trataría de un anuncio con base en una idea futura, ya que apuntan que el guion del primer capítulo estaría terminado. El desarrollo de libreto corre por parte de Rawson Marshall Thurber (Alerta Roja).

También entregaron más detalles sobre esta serie live-action de Dungeons & Dragons, como que contará con 8 capítulos en su primera temporada (aun sin hablar de más entregas).

Por otra parte, se comunicó que, además de Paramount+, contarán con la producción de eOne, estudio cinematográfico bajo la firma de Hasbro, compañía detrás del juego.

Sin embargo, aún no se conocen otros aspectos importantes como el reparto o la fecha de estreno. Se desconoce incluso si ya se realizó el casting definitivo. Por ahora solo queda esperar a futuras actualizaciones.