Henry Cavill llega a Prime Video para protagonizar una nueva serie

No pasó más de un día desde la salida de Henry Cavill de Warner Bros, dejando atrás DC, para que firmara un nuevo contrato con Prime Video para protagonizar un nuevo proyecto.

Según consigna The Hollywood Reporter, el actor será protagonista de una serie basada en el juego Warhammer 40.000. Además, cumplirá el rol de productor ejecutivo para la misma.

La fuente asegura que desde Amazon ya están en la fase final de las negociaciones para adquirir los derechos del juego de guerra en miniatura, cuyos propietarios son Games Workshop.

Dando por hecho que todo se concretará de la mejor manera, la compañía de streaming ya trabaja en el proceso creativo y etapa de producción para la serie.

Así es como Prime Video ya aseguró a Henry Cavill para asumir el protagonismo de este proyecto que aún no tiene título oficial. De igual manera, hasta el momento no hay ni guionistas ni directores confirmados para trabajar en la historia.

Solo se tiene en consideración que el actor británico asumirá la producción general junto a Vertigo Entertainment y se espera que próximamente se conozcan más detalles.

Amazon in final talks for the rights to a Warhammer 40,000 series adaptation, with Henry Cavill attached to star and executive produce https://t.co/PO9eEuHN7e pic.twitter.com/hOQ6sCnINO

— Wario64 (@Wario64) December 16, 2022