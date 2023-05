Era cuestión de tiempo para que se supiera, y fue mejor que el propio Pedro Pascal terminara con las especulaciones y temores de cientos de fans del universo de Star Wars y de su personaje como Din Djarin en The Mandalorian, ya que fue el propio actor chileno quien confirmó que solo es la voz del mandaloriano.

La revelación, que era un secreto a voces para muchos, fue realizada por Pascal durante una entrevista en la popular mesa redonda de la revista estadounidense The Hollywood Reporter, donde estuvo conversando con otros actores de series de drama.

En la oportunidad se le preguntó directamente si estuvo siempre en el set de The Mandalorian, dado que a su papel en el universo de Star Wars se suma el de Joel en The Last of Us, dos series que se emitieron de forma simultánea y que generaron las dudas en los fanáticos.

Al respecto, Pedro Pascal explicó que la decisión de no actuar siempre en el set de The Mandalorian se produjo por varias razones, pero principalmente porque no podía soportar el traje del personaje.

“Hubo una gran cantidad de experimentación, estando en el traje durante mucho tiempo y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea en lo que respecta a los cuatro meses. Pero yo estaba en eso. Estaba en él una cantidad significativa. Pero ahora lo hemos descubierto, lo cual es genial y, sorprendentemente, me dio la oportunidad de poder ir y hacer otra cosa (The Last of Us)”, dijo el chileno.

Se lo toma con calma

Luego, Kieran Culkin (Succession), uno de los actores que estaba con él en la misma entrevista, -y que fue uno de los que más sorpresa mostró al conocer la verdad detrás del personaje de Pascal- le preguntó directamente si al ver la actuación de otro en su personaje tiene muchas críticas, respondiendo entre risas que en realidad se lo toma con calma.

“Creo que es genial. No, lo hago. Creo que hay cosas que tienes que dejar de lado en términos de lo que puede ser un nivel de TOC de atención al detalle porque, ya sabes… Incluso si quieres que tu componente de eso encaje perfectamente en el collage, realmente tienes que renunciar a todo”, puntualizó el actor chileno del momento sobre su participación en The Mandalorian y cómo logró que todo encajara perfecto.