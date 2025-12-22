Más problemas para el Poder Jucial en Chile: grave denuncia contra ministros sacude a la Corte de Apelaciones de Valparaíso

31 DE AGOSTO DE 2023/VALPARAISO Las Ministras y Ministros del Tribunal Constitucional (TC), se reunieron en sesión ordinaria de Pleno en la Región de Valparaíso, para la vista de causas de esta Región. La audiencia tuvo lugar en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El Tribunal Constitucional tiene un mandato para ejercer jurisdicción constitucional en todo el territorio nacional y se hace efectivo en esta política que pretende acercar la justicia constitucional, a los justiciables que habitan en distintas regiones del país. FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO / Manuel Lema Olguín

La jornada de este lunes, se dio a conocer una grave denuncia por maltrato laboral y acoso verbal sacude al Poder Judicial en la región de Valparaíso.

Seis jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Quillota presentaron un escrito formal contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rafael Corvalán, y la ministra Silvana Donoso, acusando conductas que habrían afectado su salud física y mental.

De acuerdo a lo recogido por La Tercera, la presentación derivó en la apertura de un sumario administrativo actualmente en desarrollo.

El conflicto se originó en marzo de 2024, luego de que la Fiscalía Regional de Valparaíso advirtiera retrasos en el funcionamiento del TOP de Quillota, donde solo operaba una de sus dos salas. A partir de ese reclamo, los jueces denunciantes sostienen que comenzaron episodios de hostigamiento, reproches públicos y presiones laborales, incluyendo cuestionamientos por la carga de trabajo, vacaciones y permisos. En el escrito, los magistrados aseguran haber sido tratados como “flojos” y responsabilizados por atrasos que, afirman, respondían a una sobrecarga sostenida y falta de recursos.

Según relatan, una visita extraordinaria realizada en septiembre de 2024 por autoridades de la Corte de Apelaciones marcó uno de los momentos más tensos. Durante la instancia, los jueces acusan haber sido silenciados, descalificados y objeto de comentarios considerados humillantes, indicó el citado medio.

En ese contexto, una magistrada expresó que no querían ser vistos como irresponsables, frase que dio origen a la denuncia. Los hechos descritos incluyen alzamiento de voz, frases despectivas y presiones incompatibles con el ejercicio judicial, según el testimonio de los afectados.

Desde el Poder Judicial confirmaron que la Corte de Apelaciones de Valparaíso instruyó una investigación disciplinaria conforme a los procedimientos vigentes, la cual se mantiene bajo reserva. El sumario se encuentra en etapa de recopilación de antecedentes y toma de declaraciones, mientras se indaga la eventual responsabilidad administrativa de los ministros denunciados.