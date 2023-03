The Last of Us se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica

No caben dudas del éxito que tuvo la serie The Last of Us, la cual adaptó el videojuego del mismo nombre, y que sigue recibiendo aplausos tras el fin de temporada.

La serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, ha roto una serie de récords desde su estreno, y volvió a marcar históricas cifras tras el episodio nueve.

Según informa Variety, la producción que narra las historias de Joel y Ellie se convirtió en la más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica. Si bien no se entregan datos concretos, en Europa también se logró este hito.

Mientras que en Estados Unidos, el cierre de temporada alcanzó la cifra de 8,2 millones de espectadores en el streaming de HBO.

Nueva temporada

Tras el éxito que significó la producción, se anunció por parte de HBO que se renovó la serie para una segunda temporada.

Último capítulo

El pasado domingo por la noche, la primera temporada de la serie llegó a su final, en un esperado capítulo para los fanáticos de la serie, adaptación de uno de los videojuegos más aclamados del último tiempo.

En solo 43 minutos, Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) se volvieron a robar los corazones de los fanáticos de la serie, en una adaptación que tiene maravillado a todo el mundo.