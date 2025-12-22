;

El sur no espera a nadie: Deportes Concepción, Huachipato y la UdeC meten miedo con sus primeros refuerzos

Este lunes, los tres clubes de la Región del Biobío oficializaron incorporaciones para la temporada 2026 de la Liga de Primera.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Los equipos de la Primera División del fútbol chileno siguen moviéndose en el mercado de fichajes para preparar sus planteles de cara al 2026, y los clubes del sur del país son de los más activos.

Este lunes, Huachipato y ambos elencos de Concepción anunciaron refuerzos para la temporada entrante, siendo los recién ascendidos quienes están dando la sorpresa al potenciarse con nombres de experiencia.

En el caso de Deportes Concepción, oficializó la incorporación de Cristián Suárez, experimentado defensor central chileno que llega como agente libre tras su paso por Palestino, donde incluso fue capitán del equipo.

El “Banana” se suma a Ignacio Mesías y Matías Cavalliere como los primeros fichajes del “León de Collao” en su regreso a la máxima categoría del balompié nacional.

La Universidad de Concepción no se quiso quedar atrás y presentó en sus redes sociales a Moisés González, defensor que recala al “Campanil” libre desde O’Higgins, club con el que no llegó a acuerdo para renovar su contrato, pese a ser uno de los titulares fijos en la zaga del “Capo de Provincia”.

El central, que también puede desempeñarse como lateral derecho, se convierte en la tercera incorporación de los penquistas, que anteriormente ya habían anunciado a Jorge Espejo y Patricio Romero.

Por su parte, Huachipato también confirmó este lunes a sus dos primeros refuerzos para el 2026. El primero es el defensor Cristian Toro, quien llega a Talcahuano tras defender la camiseta de Cobresal durante la presente temporada.

Además, el volante Carlos Herrera se une a los “Acereros” proveniente de Curicó Unido, club de la Primera B en el que se formó y desde el cual parte a los 25 años, ya consolidado como un buen mediocampista.

