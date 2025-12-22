Casa propia y arriendos: asistente virtual entrega orientación gratis de subsidios y programas habitacionales en Chile

Durante las últimas jornadas, la Red por la Vivienda y la Ciudad presentó “Minga”: una asistente virtual que entrega orientación gratuita y en tiempo real sobre subsidios y programas habitacionales.

Mediante el instrumento, se espera facilitar el acceso a la información para todos aquellos chilenos y chilenas que que buscan una vivienda.

Entre sus principales funciones, destaca la facilidad de acceso que permitirá consultar a cualquier persona sobre cuáles subsidios existen y a los que podría postular según su situación en particular.

La iniciativa fue posible gracias al financiamiento de un fondo concursable de Banco Santander, que ha apoyado constantemente las iniciativas de la Red para mejorar el acceso a la información habitacional de Chile.

Mediante un comunicado, el jefe de la Red por la Vivienda y la Ciudad, Matthias Casasco, sostuvo que “según los datos de MINVU, más del 80% de las personas que buscan una solución habitacional lo hacen de forma individual, sin pertenecer a un comité”.

“La Red por la Vivienda y la Ciudad se ha convertido en un espacio donde quienes hoy están solos en este camino pueden acceder a información clara, apoyo y acompañamiento, y encontrarse con otras personas que viven el mismo proceso. Nadie debería enfrentar la búsqueda de una vivienda digna sin apoyo, y en la Red ese espacio ya existe”, agregó.

¿Cómo ingresar a Minga?

Para ingresar al asistente virtual Minga, los usuarios deben entrar al sitio web de la Red por la Vivienda y la Ciudad (disponible aquí).

Una vez dentro de la plataforma, los usuarios deben presionar “chatea con Minga”. Tras ello, el asistente virtual pedirá registrarse. Una vez registrado, Minga permitirá realizar las consultas habitacionales que cada usuario estime conveniente.