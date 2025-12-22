Conocida aerolínea brasileña alista su ingreso a Chile: estos son sus planes en el país

En los últimos días, se dio a conocer que una afamada aerolínea originaria de Brasil ingresará al mercado chileno.

Se trata de la empresa Azul, la cual ya comenzó su plan estratégico que busca construir una agencia en nuestro país.

De acuerdo al Diario Financiero, la empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras estima operar el transporte de carga entre Chile y Brasil. Eso sí, tras una evaluación, la empresa podría pasar a transportar pasajeros.

En el pasado mes de octubre, la compañía ingresó una carta de intención a la DGAC en donde oficializó una solicitud para adquirir el reconocimiento de Certificado de Operador Aéreo (AOC) extranjero, lo cual aún está en revisión.

Según constató el medio antes citado, las compañías tienen un máximo de 18 vuelos al año, para dar un servicio de manera no regular.

Para obtener prórrogas cada 30 días, se requiere haber iniciado el proceso para obtener el reconocimiento de la AOC. Y cuando ya lo obtienen, pasan a transformarse en un operador regular y comienzan a regir libertades aéreas existentes a nivel bilateral de tránsito aéreo entre países.