“No voy a ser padre”: Pedro Pascal descarta una futura paternidad

El actor chileno radicado en Estado Unidos, Pedro Pascal, entregó una importante y reveladora reflexión en torno a una futura paternidad y descartó convertirse en padre.

El protagonista de The Mandalorian en conversación con el medio internacional The Hollywood Reporter se refirió nuevamente al apodo que ha recibido en redes sociales: “Daddy” (padre en inglés).

El actor chileno afirmó estar pasándolo bien con esta dinámica que se ha generado en el mundo digital respecto a su figura, ya que este sobrenombre apunta a algo más sexy que a la paternidad en sí.

“Me estoy divirtiendo con eso. Creo que es algo relacionado con los roles (que he interpretado). Hay un momento donde el mandaloriano es muy padre de baby Grogu”, dijo.

“Joe (personaje protagonista de The Last Of Us) es muy padre de Ellie. Estos son roles de padre. Eso es lo que son”, complementó el chileno.

En esa línea, quien también participó de la entrevista, el actor Jeff Bridges, le consultó a Pedro Pascal si es papá, hecho que fue respondió con una negativa.

“No soy un padre y no voy a ser padre”, respondió el actor a la interrogante, descartando así una posible paternidad futura.

"I'm not a daddy. And I'm not gonna be a daddy!" – On the Drama Actor #THRRoundtable, Pedro Pascal talks his fatherly roles in both #TheMandalorian and #TheLastOfUs pic.twitter.com/lxv15WA20p

— The Hollywood Reporter (@THR) May 24, 2023