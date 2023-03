Ben Affleck descartó la posibilidad de dirigir una película de Batman

Durante los últimos meses se ha especulado bastante sobre la posibilidad de que Ben Affleck asuma como director de una película de Batman, sin embargo, fue él mismo quien lo negó.

La situación en el universo cinematográfico de DC sigue dando mucho de qué hablar de cara a una nueva etapa y restructuración de James Gunn junto a Peter Safran.

Considerando que las películas y gran parte de los personajes sufrirán cambios con la renovación, se pueden contemplar varias opciones para los nuevos proyectos.

En este sentido, apareció una ve más el nombre de Affleck en los estudios de Warner Bros. Discovery, aunque esta vez no sería para interpretar al ‘Caballero de la Noche’.

De manera concreta, los rumores apunaban a Ben como director a cargo de algún proyecto cinematográfico de DC. Esta versión se sustentaba en palabras de Gunn.

El encargado del nuevo UEDC aseguró que el actor estaba interesado en dirigir algun film. y que tendría las puertas abiertas si se encontraba el espacio adecuado.

Posteriormente, se apuntó que ese trabajo podría estar relacionado con una nueva historia del defensor de Gotham. Sin embargo, ahora está todo descartado por el propio actor.

Sin interés de reintegrarse a DC

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Ben Affleck aclaró la posibilidad de que pueda dirigir una nueva película de Batman y planteó su relación con la franquicia.

El actor recordó la mala experiencia que vivió trabajando para DC, principalmente en Liga de la Justicia y algunas cintas en solitario. También apuntó a lo mal que funciona (o funcionó) la franquicia.

“Se podría dar un seminario sobre todas las razones por las que esto es cómo no hay que hacer las cosas. Desde la producción hasta las malas decisiones, pasando por horribles tragedias personales, y terminando con el sabor de boca más monstruoso”, mencionó.

Respecto a un eventual regreso, aclaró: “No dirigiría algo para DC“, señalando que ni siquiera para esta nueva etapa a cargo de James Gunn.

“Absolutamente no. No tengo nada en contra de James Gunn. Es un buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente, no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso”, sentenció