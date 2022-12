Ben Affleck regresará a DC, pero no para interpretar a Batman

Las últimas horas han sido bastante movidas dentro de DC Studios, y entre tantas noticias se anunció el regreso de Ben Affleck, aunque ahora no se pondrá el traje de Batman.

La reorganización y nueva imagen que se le está dando a la franquicia bajo la mano de James Gunn y Peter Safran ya ha presentado varios cambios.

Teniendo en cuenta la salida definitiva de Henry Cavill, la cancelación de Batman Beyond con Michael Keaton y la negativa a que Robert Pattinson asuma como el nuevo y único ‘Caballero de la Noche’, finalmente llega una buena noticia.

Según comentó el propio Gunn, a través de su cuenta de Twitter, Affleck está considerado en los planes de la firma y podría regresar en un futuro no muy lejano.

De todas formas, no se trata de un papel protagónico en una nueva película, ni mucho menos de su regreso como Bruce Wayne. Hay que recordar que el actor le dio vida al personaje en el ‘Snyderverso’, pero al término de estas películas, su vuelta se veía muy lejana.

En definitiva, James Gunn adelantó que Ben Affleck podría asumir la dirección de un nuevo proyecto de DC Studios. Esto, luego de que fuera consultado en redes sociales.

El encargado de la franquicia reconoció que hay interés de ambas partes. “Me reuní con Ben ayer precisamente porque quiere dirigir y queremos que él dirija“.

“Sólo tenemos que encontrar el proyecto adecuado“, agregó el mandamás del UEDC, quien asegura que la pizarra ya está lista para comenzar a trazar las líneas a futuro.

Respecto a la experiencia de Affleck en esta labor, hay que destacar que no es algo nuevo en su carrera, ya que ha estado al mando de diferentes películas.

Algunos de los título más destacados de Ben como director son Gone Baby Gone (2007), The Town (2010), Argo (2012) y Live by Night (2016).

Además, está en proceso una nueva película titulada Air Jordan, que plasmará el legendario acuerdo comercial entre el basquetbolista y la marca Nike.

Met with Ben yesterday precisely because he wants to direct & we want him to direct; we just have to find the right project. https://t.co/Haz1APdlVN

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022