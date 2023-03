Rumor en DC: Ben Affleck podría volver con una película de Batman

Durante las últimas jornadas se ha fortalecido un rumor que apunta a un posible retorno de Ben Affleck a DC con un nuevo proyecto de Batman.

La franquicia cinematográfica de superhéroes ya comenzó con su proceso de renovación de la mano de James Gunn y Peter Safran, quienes apuestan por algo completamente nuevo.

Tras varios meses de especulación, Gunn presentó el plan oficial para reiniciar el universo cinematográfico de DC. Se contemplan varios títulos inspirados en diferentes personajes.

Como era de esperarse, además del rol principal de Superman (que sigue en incertidumbre), Batman también tiene un rol fundamental en esta nueva etapa.

Un ambicioso proyecto

Entre series y películas, aparece un film titulado Batman: the Brave and the Bold. Se trata de un proyecto inspirado en los cómics que posteriormente tuvo una adaptación en formato de serie animada (2008 – 2011).

Un punto a tener en cuenta para este título, y los demás enfocados en el ‘Caballero de la Noche’, es que Robert Pattinson no asumirá ese rol principal en la franquicia. Es decir, tendremos a dos Bruce Wayne en historias paralelas.

Un director de confianza

Otro aspecto importante, ligado específicamente a esta película, es que ya se comenzó a especular con quién podría asumir como director. Ahí es donde aparece Affleck.

Hay que recordar que hace un tiempo James Gunn reveló: “Estamos trabajando con Ben Affleck, quien realmente quiere ser parte de nuestro equipo de arquitectura, tratando de unir las cosas. Y realmente quiere dirigir uno de nuestros proyectos y estamos deseando que lo haga”.

Bajo esta línea, ya en diciembre del año pasado te anticipábamos el eventual regreso del actor y cineasta californiano. Ahora, el panorama parece ser mucho claro.

Gunn reconoció que hubo reuniones entre ambas partes y habían llegado a acuerdo a falta únicamente de escoger cuál sería esa película adecuada. Hoy todo indica que Batman: The Brave and the Bold será dirigida por Ben Affleck, quien tendría una nueva etapa en DC.