DC: James Gunn presenta el plan para reiniciar el universo cinematográfico

Durante las últimas horas se presentó la planificación de DC para, finalmente, reiniciar su universo cinematográfico de la mano de James Gunn y Peter Safran.

En un evento especial de Warner Bros. Discovery se anunciaron los primeros títulos que marcarán el nuevo comienzo de la franquicia de superhéroes.

Gunn ya había adelantado hace algunas semanas que en enero habría información concreta sobre el UEDC y así fue. Aunque hubo que esperar hasta el último día del mes, los fanáticos ya tiene mayor claridad.

Los directivos de la compañía anunciaron la denominada Etapa 1 del universo cinematográfico de DC. Tras varios meses de trabajo y reorganización, además de duros golpes como lo ocurrido con Black Adam, ya se puede hablar de algo estable.

Son varias las películas y las series que llegarán para comenzar una nueva forma de la franquicia. De igual manera, algunas de las fechas que se entregaron apuntan a un mediano y largo plazo.

Comienza la nueva era del UEDC

Son varios títulos los que fueron presentados para la Etapa 1, así como también se especifica que se seguirán dos líneas; una del universo compartido, así como proyectos externos.

Superman: Legacy: Se trata de uno de los proyectos más importantes, ya que se presentará al nuevo ‘Hombre de Acero’ y marcará el inicio del renovado UEDC.

Según indicaron “se enfoca en Superman equilibrando su herencia kryptoniana con su educación humana”. James Gunn participó directamente en la escritura de la historia. La película está programada para estrenarse el 11 de julio de 2025.

Batman: the Brave and the Bold: La historia está inspirada en los cómics de Grant Morrison, estará centrada en la relación de padre e hijo, siendo Damián Wayne el nuevo Robin.

Un punto que generó polémica entre los fanáticos es que estará alejada de The Batman, de Matt Reeves, por lo que tendremos a más de un ‘Caballero de la Noche’ en simultáneo, pero en el caso del personaje de Robert Pattinson, corre por una línea alterna.

Supergirl: Woman of Tomorrow: Basado en los cómics de King, Woman of Tomorrow presenta a la prima de Superman, Kara Zor-El. Según declaró James Gunn, veremos a una Supergirl más rígida. Además, se indicó que llegará acompañada de Krypto, el super perro.

Para esta película tampoco hay fecha de estreno asignada, pero se confirmó que ya está en desarrollo con sus etapas iniciales de creación.

Otros títulos