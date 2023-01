El estreno de The Last of Us batió todos los récords. No solo se hizo tendencia por varios días en redes sociales, sino que, además, tuvo una gran cantidad de espectadores.

Según informó la cadena, el primer capítulo de la serie se convirtió en el más visto en la historia de HBO Max, superando los 10 millones de espectadores.

The series premiere of @TheLastofUsHBO has now reached over 10M viewers in two days across linear and @HBOMax platforms in the United States. #TheLastOfUs pic.twitter.com/VNov11S9NW — Inside HBO Max (@InsideHBOMax) January 18, 2023

Este récord lo tenía previamente House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones, el cual tuvo en su estreno cerca de 9.986 millones de espectadores.

El podio lo cierra la segunda temporada de la serie Euphoria, producción protagonizada por Zendaya (2,4 millones).

Tras el estreno, Pedro Pascal, quien encarna a Joel, fue alabado por los fanáticos, al igual que Bella Ramsey (Ellie) quien también se llevó los aplausos de los seguidores.

En tanto, el segundo capítulo se estrenará este domingo 22 de enero a contar de las 23:00 horas.