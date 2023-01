Una de las series más esperadas hizo su gran estreno durante la noche del domingo 15 de enero, lo cual le valió millones de comentarios y reacciones en redes sociales.

Se trata de The Last of Us, producción que adapta el videojuego con el mismo nombre, y que gracias a HBO llegó a la pantalla chica.

Desde temprano la serie se volvió tendencia en las redes, y tras la emisión del primer episodio, los televidentes alabaron la narrativa y el “fiel apego” de la historia mostrada en televisión con el videojuego.

Pero no solo la producción se llevó las loas, puesto que nuestro Pedro Pascal, quien encarna a Joel, fue alabado por los fanáticos, quienes además compararon la situación entre su personaje y Ellie con lo sucedido en The Mandalorian y Baby Yoda.

Bella Ramsey (Ellie) también se llevó los aplausos de los seguidores, donde incluso trajeron a colación su excelente interpretación como Lyanna Mormont en Game of Thrones.

A continuación te dejamos las mejores reacciones y memes tras su estreno, y también el tráiler del segundo capítulo, el cual se estrenará este domingo 22 de enero.

Reacciones en redes

El juego / La serie / Yo en ambos

#TheLastOfUs pic.twitter.com/ApJAzMPybp — Cristian Miller (@Cristian568gtz) January 16, 2023

'THE MANDALORIAN' 🤝 'THE LAST OF US' Pedro Pascal siendo un padre y cuidando a un bebé 💜 #TheLastOfUs pic.twitter.com/jtYFTFiLTg — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #AntManAndTheWaspQuantumania (@QuidVacuo) January 16, 2023

Me playing The Last of Us in 2013 vs. watching The Last of Us in 2023 pic.twitter.com/J9swes9RLu — Tom Zohar (@TomZohar) January 16, 2023

Ya sabía lo que iba a pasar y me dolió igual 🙁 #TheLastOfUsHBO #TheLastOfUs pic.twitter.com/eShhcWwduj — Daniel Virgen (@DanielVirgenSG) January 16, 2023

El inicio de The Last of Us ha sido una absoluta pasada. Una gran adaptación del juego, que plantea muy bien los personajes. Y tiene momentos llenos de tensión en ese mundo distópico. Me encantó el inicio y me quedé con ganas de ver más. 🔥🔥#TheLastOfUs pic.twitter.com/gAltr1VCKx — La Venganza de los Electroalces Pop (@Electroalces) January 16, 2023

wild crazy insane bonkers left me speechless other adaptations wish they could #TheLastOfUs pic.twitter.com/pTFVMyEWfa — amanda (@avatonin) January 16, 2023

Yo después de ver el primer episodio de la serie de #TheLastOfUs pic.twitter.com/g1NBMKC7ox — Yorch (@Freek_Online) January 16, 2023

Pedro Pascal and Bella Ramsey return to @hbomax tonight at 9PM ET #TheLastofUs pic.twitter.com/LnigQxuYCw — Game of Thrones (@GameOfThrones) January 15, 2023

Tráiler segundo capítulo