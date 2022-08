Batió récords: estreno de House of the Dragon fue el más visto en la historia de HBO

No caben dudas del rotundo éxito que fue el estreno de House of the Dragon, serie precuela de Game of Thrones, la cual batió todos los récords de audiencia con su primer capítulo el pasado domingo 21 de agosto.

Esto porque según la cadena, la serie tuvo “la audiencia más grande para cualquier nueva serie original en la historia de HBO“.

En detalle, la serie fue seguida por 9.986 millones de espectadores, superando así al estreno de la segunda temporada de Euphoria protagonizada por Zendaya (2,4 millones).

Por su parte, el escritor y creador del universo de Westeros, George R. R. Martin, valoró el trato que le han dado a la historia. “Mis libros y mis personajes son como mis niños, así que cuando vendes los derechos de tus niños te preguntas cómo los tratarán. Pero he tenido mucha suerte, han hecho un gran trabajo“, indicó durante la Comic-Con de San Diego.

Esta serie, que narra los acontecimientos ocurridos hace casi 200 años de la historia protagonizada por Daenerys Targaryen y Jon Snow, tendrá como foco la dinastía de los Targaryen y del dramático evento conocido como “La danza de los dragones”, teniendo como personaje principal a Rhaenyra, su tío Daemon y su hermano Aegon II, quienes buscarán quedarse con el trono de hierro.