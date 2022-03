Jane Campion se convirtió en la tercera mujer en ganar el Oscar a mejor directora por la película “El poder del perro”; Troy Cotsur se erigió como el segundo actor sordo en la historia de la academia en ganar una estatullia, por su rol como actor de reparto en “Coda“; y ambos datos podrían ser trascendentes si no hubiese sido por la bofetada que el actor Will Smith le dio al comediante Chris Rock en la 94° versión de los premios.

Al menos así lo planteó la periodista especializada en cultura Sol Márquez Thomas, en conversación con ADN Hoy: “(La bofetada) es precisamente por lo que vamos a recordar esta ceremonia, lamentablemente. Fue algo que marcó un cambio de tono absoluto y pensando en el premio Jane Campion, o Coda, como premio a la comunidad sorda, quedaron bastante en segundo plano”.

Con todo, Márquez resumió la noche como “bastante poco sorpresida: una de las sorpresas fue el triunfo de ‘El Limpiaparabrisas’, el español que iba segundo favorito en la categoría. Esa fue la principal sorpresa, después de la bofetada. En términos de premios, ganaron todo lo que se esperaba en una temporada de premio bastante extraña: ‘El Poder del Perro’ parte como favorita, con 12 nominaciones, gana solo 1; y ‘Coda’ gana las tres categorías a las que estuvo nominadas. Consolida a Apple Studio en la competencia con Netflix”.

La academia encargada de la entrega de las estatuillas sigue a tono con los tiempos, según la especialista: “En los últimos cinco años la Academia ha sido súper atacada por ser ‘tan blancos’. Entonces muchos de las películas nominadas tienen méritos, buscaban dar un sello que la comunidad queer, latina, etcétera. Tiene que ver con un mensaje más bien luminoso después de dos años de confinamiento, con la vida con un final más feliz. Queda claro que la Academia es políticamente correcta, inclusiva. Ese fue el foco”.

Podría, de alguna forma, esta adaptación a los tiempos ir en desmedro del arte. Los factores que influyen, a juicio de Sol, son “políticos, de marketing y publicitarios. Como ‘El Poder del perro’, que es puro cine; se trata de dar una señal, de dar cuenta de lo que pasa en el momento.”.

Caso Will Smith: una masculinidad tóxica

A juicio de la especialista, el actuar de Smith durante la premiación es una representación de lo que cataloga como una “masculinidad tóxica: por un lado, Chris Rock y reírse de una mujer por la alopecia, se sabe que es chiste improvisado, no estaba preparado; y por otro lado, Will Smith que lo golpea, me parece que la violencia no es el camino. Y después en el discurso no le pide disculpas a Rock, sino a la academia, a sus compañeros. De alguna forma valida la idea del macho que puede ir y golpear porque tiene que defender a la mujer. La academia envió un comunicado rechazando la violencia, pero esto de alguna forma valida la violencia en un momento así”.

“Su deber es proteger, que la protección es por la vía de la violencia y es lo que busca iluminar el feminismo: que el hombre tiene que ser violento, tiene que defender a través de los golpes porque la mujer es el sexo débil. Me pareció fuerte que Will Smith validara su actuar por la película”, concluyó la experta.