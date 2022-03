“A veces la basura sucede”: Hollywood reacciona y se divide ante el golpe de Will Smith a Chris Rock en los Oscars

“Y así es como nosotros lo hacemos”. Esas fueron las palabras de Jaden Smit, hijo de Will y Jada, luego que su padre golpeara al comediante Chris Rock en la ceremonia de entrega de los premios Oscar, en su momento más icónico y polémico.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Y aunque el propio Will Smith luego pidió disculpas a la Academia debido a su actuación -tras ganar el Oscar a Mejor Actor por su papel en King Richard-, el mundo de Hollywood no tardó en referirse al altercado.

“Estaba tan conmocionado como todos los demás, pero acababa de hablar sobre cómo me sentía y pensé que era muy importante traer amor a la habitación. Creo que conocemos el carácter de esos tipos y, ya sabes, a veces la basura sucede”, dijo el actor y rapero Sean Combs a Vanity Fair.

“Vimos a dos artistas con el corazón abierto. Es un momento vulnerable, a veces es complicado, pero siempre es hermoso cuando es la verdad”, dijo al mismo medio Leslie Odom Jr, nominado al Oscar en 2021 por One Night in Miami.

Mientras, la estrella de “Abbott Elementary” Quinta Brunson se tomó el momento con más humor. “Soy de Filadelfia. Me sentí muy philly. Eso es todo lo que tengo que decir”, señaló a Variety.

En Twitter otras estrellas reaccionaron. El rapero 50 Cent escribió: “Tienes que ganar un Oscar para hacer este tipo de mierda. Después de que gane uno, voy a abofetear a algunas personas. Jajaja”.

You have to win Oscars to do this kinda shit. after i win i’m gonna slap the shit out of a few people. LOL • https://t.co/jnbpt4Vpb3 pic.twitter.com/SJMezNsC0e — 50cent (@50cent) March 28, 2022

Como pocas estrellas, Mia Farrow salió en defensa de Chris Rock: “Solo era una broma. Las bromas son lo que hace Chris Rock. Siempre ha sido nervioso. Esta fue una broma leve para él. Y amo a GI Jane”. Esto, en referencia a que la broma que enfureció a Will Smith fue una burla a la alopecia de su esposa Jada y que la protagonista de GI Jane (Demi Moore) está rapada en la película.

It was just a joke. Jokes are what Chris Rock does. Always has been edgy. This was a mild joke for him. And i love GI Jane — Mia Farrow (@MiaFarrow) March 28, 2022

En tanto, la actriz Sophia Bush hizo una reflexión más profunda en la red social. “La violencia no está bien. El golpear nunca es la respuesta. ¿También? Esta es la segunda vez que Chris se burla de Jada en el escenario de los Oscars , y esta noche fue tras su alopecia. Golpear la enfermedad autoinmune de alguien está mal. Hacerlo a propósito es cruel. Ambos necesitan un respiro”, escribió.

Violence isn’t ok. Assault is never the answer. Also? This is the 2nd time that Chris has made fun of Jada on the #Oscars stage, & tonight he went after her alopecia. Punching down at someone’s auto-immune disease is wrong. Doing so on purpose is cruel. They both need a breather. — Sophia Bush (@SophiaBush) March 28, 2022

Además, los comediantes Conan O’Brien y Jimmy Kimmel aprovecharon la polémica para intercambiar tuits a propósito del golpe.